Der Bob-Kirk-Effekt entscheidet, ob ein Name sympathisch klingt

Mittlerweile ist es kulturübergreifend nachgewiesen, dass stimmhafte Laute wie l, b, n und g eher sanft und angenehm auf uns wirken und stimmlose wie p, k, t, kantig und hart. Ist nun also zum Beispiel ein Patrick ein wahnsinnig liebenswürdiger Zeitgenosse, kann bei uns das Gefühl aufkommen, der Name wolle irgendwie so gar nicht zu ihm passen.