Der Klimawandel bringt Schwangere besonders in Gefahr

Erhöhtes Risiko von Frühgeburten

Hitzetage erhöhen das Risiko einer Frühgeburt, heisst es in der Studie. In der Schweiz gab es laut «Climate Central» seit 2020 jedes Jahr knapp 30 solcher Hitzetage, die für Schwangere kritisch sein können. Als Hitzetag gilt in der Auswertung jeder Tag, an dem die Höchsttemperatur 95 Prozent der historisch lokal gemessenen Temperaturen übersteigt.