Wie oft sollten sich Eltern ganz konkret mit ihren Kindern zum Repetieren hinsetzen?

Weniger ist mehr. Kinder haben heute bereits früh sehr viele Lektionen in der Schule, da können zusätzliche Stunden zu Hause die Freude am Lernen nehmen. In der 1. und 2. Klasse sind es maximal 15 Minuten am Tag, in der 3. und 4. Klasse 30 Minuten, in der 5. und 6. Klasse 30 bis 45 Minuten und von der 7. bis zur 9. Klasse höchstens eine Stunde. Empfehlenswert ist, bei der Lehrperson nachzufragen, welche Aufgaben gelöst werden können. Wichtig ist auch, mit dem Kind genau abzumachen, von wann bis wann diese Extra-Lernzeit dauert und es danach wieder etwas anderes machen darf.