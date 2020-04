Nach bangen Wochen auf der Intensivstation und mehreren missglückten Versuchen, Luca

aus dem künstlichen Koma zu holen, erwacht er, beginnt zu atmen, scheint, wenn auch nur wenige Millimeter, alles bewegen zu können. Nun soll Luca in die Reha. Weil das einzige Schweizer Rehabilitationszentrum für Kinder in Affoltern am Albis ZH keinen Platz hat, muss er dafür in die Klinik Bosisio Parini in der Lombardei. «Medizinisch war die Betreuung top», sagt die Mutter. Aber weil in Italien die Angehörigen für Pflege und Versorgung der Patienten verantwortlich sind, kommt die Familie an ihre Grenzen.