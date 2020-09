Dieses neue Bewusstsein zeige sich auch in einer Studie aus Deutschland, die zum Schluss kommt, dass immer weniger Kinder bei der Hausarbeit mithelfen müssen. «Der Grund ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Förderung von Kindern heute in Haushalten der Mittelschicht und der besser Verdienenden vermehrt als wichtig gilt», stellt Christa Binswanger fest. Dies würde bedeuten, dass diese Kinder in der Schweiz auch während der Pandemie nicht vermehrt im Haushalt anpacken oder auf die Geschwister aufpassen mussten. Wenn aber in einer Familie beispielsweise beide Eltern im Niedriglohnbereich arbeiteten und während des Lockdowns für die Arbeit ausser Haus mussten, sei es gut denkbar, dass auch hier eher die Töchter daheim aushelfen mussten.