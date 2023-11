Deshalb müssen Kinder die Winterjacke im Auto ausziehen

Übrigens heisst das noch lange nicht, dass man frieren muss. Eine Decke über den Gurt schafft beispielsweise Abhife. Auch gibt es extra für Babyschalen sogenannte Fusssäcke, bei denen der Gurt durch Gurtöffnungen geführt wird, so dass sie trotzdem direkt am Körper anliegen, also im Innern des Fusssackes verlaufen.