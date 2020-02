«Die Behörden könnten uns das Kind wegnehmen»

Das Naheliegendste, nämlich einen Mann in den Prozess zu integrieren, war keine Option für das Paar: «Wir wollten nicht, dass plötzlich ein Dritter Anspruch auf das Kind erheben könnte.» Macht Sinn. Aber dem Kind seinen biologischen Vater deshalb für immer vorenthalten? Auch keine gute Idee. Was bleibt also übrig? «Eine Samenspende ist die perfekte Lösung, da könnte das Kind bei Bedarf dank Registern den Vater ausfindig machen.» Stimmt, nur ist das in der Schweiz für Lesben illegal.