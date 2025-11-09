Natürlich sind ihre Snapchat- und Instagram-Profile privat. Und ihre Eltern kontrollieren regelmässig ihr Handy. «Nicht, weil wir ihr nicht trauen», sagt Manu. «Aber die digitale Welt ist so gross und ändert sich so schnell, dass man Kinder nicht mit ihr allein lassen darf, wie wir finden.» Für Alya ist klar, dass sie sich online nur mit Leuten unterhält, die sie kennt. Und sich mit jemandem zu treffen, den man im realen Leben noch nie gesehen hat, kommt nicht in Frage. «Das haben wir mehrfach besprochen», erzählt Manu Burkart. Wobei auch das nicht ganz einfach sei. «Ich bin gegen Angstmacherei. Kinder digital aufzuklären, ohne dabei Panik zu schüren, finde ich eine grosse Herausforderung.»