Die Hormone von Männern verändern sich durch Vaterschaft

Weniger Testosteron und mehr Östrogen

Das ist jedoch nicht oder nur bedingt der Fall. Ausserdem geht die Schwangerschaft der Partnerin an den meisten Männern nicht spurlos vorbei. So sagt die Bindungsforscherin Fabienne Becker-Stoll gegenüber eltern.de: «Wenn werdende Väter Anteil nehmen während der Schwangerschaft und wirklich emotional involviert sind, haben sie ähnliche hormonelle Veränderungen wie Frauen.» Zum Beispiel sinke der Testosteronspielgel, was ein emphatischeres Verhalten ermögliche. Ähnlich wie bei der schwangeren Frau kann zudem die Konzentration von Östrogen und Kortisol ansteigen. Dies bewirke weiter, dass Männer fürsorglicher werden und die Bedürfnisse ihres Nachwuchses eher erkennen. Becker-Stoll sagt dazu: «Männer haben genauso wie Frauen ein biologisch angelegtes Pflegeverhalten.»