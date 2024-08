«Die Jugendlichen müssen sich vom Einheitsbrei abheben»

Wie wichtig ist die richtige Kleidung beim Bewerbungsgespräch?

In den letzten Jahren hat sie in vielen Branchen an Wichtigkeit verloren. Dies auch, weil der gesellschaftliche Wandel in den Arbeitsmarkt reinspielt und Äusserlichkeiten sich auch in der Berufswelt dem Zeitgeist anpassen. Ausserdem habe ich den Eindruck, den meisten Jugendlichen ist bewusst, dass sie gepflegt erscheinen sollten.