Die meisten 7-Jährigen dürfen ein Smartphone nutzen

Studie zeigt negativen Einfluss auf Entwicklung

Wie wichtig das wäre und dass vor allem Eltern von Babys auf eine reduzierte Nutzung des Smartphones Wert legen sollten, zeigt eine noch laufende Studie aus Österreich: Forschende an der Paracelsus Medizinischen Universität PMU in Salzburg untersuchen aktuell, wie sich elterliche Smartphone-Nutzung auf Babys auswirkt. Bereits vor dem Abschluss der Untersuchung ist die Studienleiterin Antonia Dinzinger davon überzeugt, dass Eltern, die vor Babys und Kleinkindern viel am Smartphone sind, Entwicklungsdefizite bei ihren Kindern riskieren. Die bisherigen Ergebnisse würden unter anderem zeigen, dass Kinder von Eltern, die stark auf ihr Smartphone fixiert sind, einen weniger umfassenden Wortschatz haben, ihre Gefühle schlechter steuern können und eher körperliche Stressreaktionen zeigen.