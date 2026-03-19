Die Stimme der Mutter fördert die Sprachentwicklung

Um das zu untersuchen, teilten sie 46 Frühgeborene in zwei Gruppen ein. Der einen Gruppe wurde nachts stets eine Aufnahme abgespielt, in der die Mutter aus dem Kinderbuch «Paddington» vorliest. Der anderen Gruppe wurde keine Aufnahme abgespielt. Mit Hilfe von Hirnscans untersuchten die Forschenden dann, wie sich das Gehirn der 46 Frühchen entwickelt hat. Dabei zeigte sich, dass sich bei den Babys, die nachts die Stimme ihrer Mutter hörten, die linke Gehirnhälfte, die für das Verarbeiten von Sprache zuständig ist, stärker entwickelt hat. Das heisst, wenn Babys regelmässig die Stimme der Mutter hören, könnte das ihre Sprachfähigkeit fördern. Die Kinderärztin Melissa Scala, die an der Studie beteiligt war, sagt gemäss einer Medienmitteilung, es sei beeindruckend, «dass etwas so Kleines, offenbar einen solch grossen Einfluss haben kann.»