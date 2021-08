Die Taliban haben UNICEF gebeten, wichtige Arbeit weiterzuführen

Herr Keim, wie kann man den Afghanistan-Konflikt kindgerecht erklären?

Aus UNICEF-Perspektive ist das Grundprinzip der Partizipation von Kindern, also das Mitreden, Mitgestalten und Mitbestimmen, zentral. Kinder haben ein Recht auf Information. Und sie haben das Bedürfnis, Gehörtes einordnen zu können. Eine Lehrperson, die die aktuelle Lage in Afghanistan in ihrer Klasse besprechen möchte, kann etwa zuerst bei den Kindern abholen, was sie bereits selber aus den Medien über die Situation in Afghanistan wissen. Danach können sie besprechen, was ihre Gedanken dazu sind, was sie irritiert, was ihnen Angst macht. Davon ausgehend können entsprechende Informationen kindgerecht aufbereitet und mit den Kindern im Dialog besprochen werden. Das bedeutet, den Kontext mit sorgfältig ausgewählten Beispielen und Bildern zu erklären und eine angepasste Sprache und Wortwahl zu verwenden. Bestenfalls kann die Lehrperson auch ein Bezug zur eigenen Lebenswelt und zum Alltag der Kinder herstellen, etwa indem zuerst allgemein über Kinderrechte informiert und in der Folge die Unterschiede zum Leben als Kind in Afghanistan dargestellt werden.