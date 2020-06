Und was tue ich, wenn ich gewisse Freunde einfach nicht akzeptieren kann, etwa weil mein Bauchgefühl schlecht ist?

Es ist ganz normal, dass Kinder auch Freunde haben, welche den Eltern vielleicht nicht so sympathisch sind. Nichts gegen Bauchgefühle, aber die Wahl der Freunde ist vor allem die Sache der Kinder. Hinterfragen Sie sich, was der Grund für die Abneigung ist. Es ist nicht an Ihnen, Freundschaften gutzuheissen, aber es ist an Ihnen, Handlungen nicht zu tolerieren. Bleiben Sie an Ihrem Kind dran, tauschen Sie sich aus. Und holen Sie sich Hilfe, wenn die Konflikte bestehen bleiben und sie nicht mehr zurechtkommen.