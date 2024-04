Diese 5 Dinge gehen beim Frühlingsputz im Kinderzimmer gerne vergessen

Zum Aufräumen animieren

Früher oder später sollten Kinder in der Lage sein, ihr Zimmer selbst aufzuräumen. Doch das werden sie nicht von heute auf morgen selbständig tun. Am Besten ist es deshalb, ihnen das Aufräumen möglichst früh möglichst einfach zu machen. Das gelingt besonders gut, wenn man an die Kisten, in jene die Spielwaren versorgt werden sollten, Zeichnungen oder Fotos vom Inhalt anbringt. So ist es für Kinder logisch, was wohin kommt. «Frau Ordnung» rät zudem: «Die Kisten sollten sich auf Augenhöhe der Kinder befinden und nicht zu schwer sein.»