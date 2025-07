Der von den Eltern gewählte Vornamen begleitet uns Menschen in der Regel ein Leben lang. Genau aus diesem Grund zerbrechen sich viele Eltern bei der Namenswahl oft über Wochen den Kopf. Schliesslich soll der Name zum Kind passen, nicht leicht verschandelt werden können und dem Kind in seinem weiteren Leben keine Nachteile bringen. Besonders schön ist es, wenn der Vorname nicht nur hübsch klingt, sondern auch eine positive Bedeutung hat. Die folgenden Mädchen- und Knabennamen erfüllen dieses Kriterium auf jeden Fall: Sie stehen alle für Glück.