Diese Babynamen sind weltweit am beliebtesten

Gleich fünf dieser Mädchennamen haben es 2023 auch in die Schweizer Top Ten geschafft. Es sind: Sophia, Emma, Olivia, Mia und Mila. Emma liegt sogar im weltweiten Ranking wie auch in der Schweiz auf dem zweiten Platz. Der globale Favorit Sophia liegt bei uns auf Platz drei – allerdings mit der Schreibweise Sofia. Und während Mia weltweit auf Platz fünf liegt, war der Name 2023 der Favorit der Schweizer Eltern. Spannend ist auch: Alice, der Name auf dem achten Platz, fehlt zwar in den Schweizer Top Ten. Betrachtet man aber nur die Namen, die 2023 in der französischen Schweiz vergeben wurden, dann liegt er auf Platz drei. Es ist also gut möglich, dass dieser Name in Zukunft wieder an Beliebtheit gewinnen wird.