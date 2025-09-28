Diese Dinge können wir uns von Kindern abschauen

7. An Dinge glauben

Kinder glauben an das Christkind, den Osterhasen und an die Zahnfee. Irgendwann werden sie jedoch skeptisch – und das ist auch gut so. Kinder glauben aber auch lange an Wunder und daran, dass alles möglich ist, wenn man es sich nur fest genug wünscht. Ein schöner Gedanke, der uns Erwachsenen oft verloren geht. Wir denken meist rational und wägen Chancen und Risiken realistisch ab. Doch Mmanchmal darf man sich auch erlauben, zu träumen. Sie geben Kraft – und die Wahrscheinlichkeit, dass gute Dinge geschehen, ist mit einem positiven Mindset tatsächlich höher.