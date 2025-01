Diese Dinge sollte man nie tun, wenn sich ein Kind verschluckt

Selbst wenn man sich als Elternteil noch so grosse Mühe gibt: Vor jeder Gefahr kann man sein Kind nicht beschützen. So ist es etwa für die meisten Eltern logisch, dass sie Dinge, die Kinder nicht in den Mund nehmen sollten – beispielsweise Medikamente oder Schrauben – ausser Reichweite der Kinder aufbewahren. Dennoch kann man bei aller Vorsicht nicht komplett verhindern, dass sich ein Kind womöglich verschluckt. Oft tut es das nämlich an alltäglichen Lebensmitteln wie einem Rüebli oder einem Apfel, aber auch kleinteilige Spielwaren können in der Luftröhre der Kleinen landen und darin steckenbleiben.