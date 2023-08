Diese Dinge sollten Eltern beim Kinderarzt vermeiden

2. Handy-Bespassung

Das Kind darf nicht in die Spielecke, also wird es ausnahmsweise mit Videoclips und Games auf dem Smartphone bespasst. Klingt im Grunde nach einem ganz guten Plan – schliesslich lenkt kaum etwas die Kinder so zuverlässig ab, wie ein Smartphone oder Tablet. Für die anderen Eltern ist dies jedoch hauptsächlich nervig. Erstens wegen der Lautstärke und – je nach Game – einem ständigen Gepiepse und Gebimmel, zweitens, weil es die anderen Kinder neugierig macht. Am liebsten möchten sie mitschauen, was aber die Gefahr einer Ansteckung erhöhen würde.