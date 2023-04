Diese drei Fragen sollten sich Eltern regelmässig stellen

1. Was könnte im schlimmsten Fall passieren?

Hört man von den Kindern lange nichts, ist das oft verdächtig. Das Autorenpaar erinnert sich im Buch etwa daran, wie ihre Kinder den Balkon mit Hilfe einer Packung Mehl in eine Schneelandschaft verwandeln wollten. Solche Aktionen lassen bei Eltern den Puls rasch ansteigen und enden nicht selten in einer Schimpftirade. Im Nachhinein betrachtet handelt es sich aber meist um harmlose Ereignisse. Deshalb hilft es, wenn man sich gleich die Frage stellt: «Was könnte im schlimmsten Fall passieren?» Meist lautet die Antwort: «Nichts!» Weder die Kinder noch ihre Mitmenschen gerieten in Gefahr. Es muss bloss Zeit fürs Aufräumen aufgewendet werden – und das sollte (je nach Alter) nicht an den Eltern hängen bleiben. Weiter hilft die Frage, was schlimmstenfalls passieren könnte, auch dabei, zu erkennen, wann man als Eltern doch eingreifen sollte.