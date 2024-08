Welches sind die grössten No-Gos bei der Namenswahl?

Am wichtigsten ist es, dass der Name einem Kind nicht schadet. Das möchten natürlich auch die werdenden Eltern vermeiden. Da die junge Generation aber international sehr vernetzt ist, wurde es schwieriger, allfällige Stolpersteine und Fallen zu identifizieren. Wichtig ist darum, die Bedeutung des Namens in möglichst vielen Sprachen zu überprüfen. Sonst könnte es einem ergehen wie US-Star Kylie Jenner: Sie nannte ihren Sohn Aire – auf Arabisch bedeutet das Penis. In der Schweiz ist aus meiner Sicht Lana der gefährlichste Name.