Diese Faktoren bestimmen, wer das Lieblingskind wird

Mädchen werden eher bevorzugt

Anhand ihrer Untersuchungen kamen die Forschenden unter anderem zum Schluss, dass Eltern eher Mädchen bevorzugen – und zwar Mütter und Väter. In Amerika sei dies ausgeprägter als in Westeuropa. Eine überraschend geringe Rolle spielt die Geburtenreihenfolge bei der Frage, welches Kind am ehesten zum Lieblingskind wird. Zwar werden jüngere Kinder gemäss den Autoren der Studie eher verwöhnt und entsprechend in gewissen Bereichen bevorzugt, ältere Geschwister sind dafür in Bezug auf Kontrolle und Autonomie besser gestellt.