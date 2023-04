Fehler Nr. 3: Die falschen Mittel verwenden

Die sensible Babyhaut soll nicht durch kratzigen Stoff gereizt werden. Doch deswegen zum Weichspüler zu greifen, ist keine gute Lösung. Nicht nur enthaltene Chemikalien, sondern auch starke Duftstoffe können dem Baby schaden. Zum Glück gibts eine unschädliche Alternative, die in jeder Küche steht: Einfach einen Deziliter Speiseessig ins Weichspülerfach kippen, so wird die Babywäsche herrlich weich.