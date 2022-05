7. Lasst eure Kinder wissen, dass es okay ist, zu scheitern

Wer nichts wagt, kann auch nicht scheitern. Dabei ist es eben wichtig, auch mal zu scheitern - gerade für Kinder. Wer früh mit Niederlagen umgehen muss, kommt später im Berufsleben, in Beziehungen oder beim Sport besser mit Rückschlägen zurecht. Macht euren Kindern deshalb früh bewusst, dass es keine Schande ist, wenn mal etwas nicht auf Anhieb klappt, sondern dass diese Erfahrungen zum Leben gehören und einen wachsen lassen. Im Alltag mit Kindern sieht das etwa so aus, dass ihr kein grosses Drama daraus macht, wenn mal ein Glas Wasser verschüttet wird oder ein Teller am Boden landet. Oder wenn es eurem Kind einfach nicht gelingen will, ein Puzzle zu Ende zu bringen: Schlagt ihm vor, dieses eine Weile ruhen zu lassen und ermutigt das Kind, sich später wieder ans Puzzle zu setzen. Wichtig ist: Die Kinder sollen wissen, dass Misserfolge keine Katastrophe sind.