Diese Geburts-Geschenke braucht kein Mensch

Leckeres Essen

In der ersten hektischen Zeit mit dem Neugeborenen fehlt für fast alles die Zeit. Stundenlanges Kochen in der Küche ist völlig undenkbar. Die Eltern werden sich deshalb bestimmt darüber freuen, wenn ihr ihnen Essen mitbringt. Am besten in Portionen, die sich gut einfrieren lassen. Solltet ihr nicht genau wissen, was die Familie gerne isst oder selber nicht die begnadetsten Köchinnen und Köche sein, lohnt sich auch ein Gutschein für einen Lieferdienst.