Diese Haushalts-Hacks mit Lego müsst ihr kennen!

So gehts: Die Hände von Legomännchen sind ideal geformt, um Kabel zu halten. Im Halbkreis der Plastikhände lassen sich dünnere Kabel ganz einfach feststecken. Falls ihr also keine Lust mehr habt, im Homeoffice ständig mit Kabelsalat zu kämpfen, sucht euch doch in der Spielzeugkiste einen kleinen Helfer, der für Ordnung sorgt und dabei erst noch süss aussieht. So wie unser Kabel-Boy oben im Bild.