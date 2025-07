Doch was, wenn noch völlig unklar ist, welchen Stil das Kind später einmal mögen wird? Welche Teile in zwanzig Jahren ein Fashion-Comeback feiern? Und wie sich der persönliche Geschmack der Tochter überhaupt entwickelt? Wie soll man da entscheiden, was sich wirklich zu behalten lohnt? Stilberaterin Pascale Müller von Simply-Stylish.ch empfiehlt, sich an drei klaren Kriterien zu orientieren.