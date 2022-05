1. Zitrone gegen Übelkeit

Die Bitterstoffe in der Zitrone helfen, Übelkeit zu lindern. Deshalb schwören viele Schwangere auf Zitronensaft. Doch bereits der Duft von Zitronenscheiben kann dazu beitragen, die Schwangerschafts-Übelkeit zu vertreiben. Am besten verstaut ihr darum einige Scheiben in einer Box und tragt die jeweils mit euch. So könnt ihr jederzeit an den Zitronen riechen, wenn euch die Übelkeit überkommt.