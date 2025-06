5. Keine Windeln fördern den Gang aufs Töpfchen

Einige Menschen glauben, Kinder müssen erleben, wie sich das Einnässen ohne Windeln anfühlt – also das Gefühl, in nassen Hosen zu stecken. Ziehe man ihnen einfach keine Windeln mehr an, würden sie entsprechend von selbst aufs Töpfchen gehen, um dieses Gefühl zu vermeiden. Das ist nicht korrekt und in der Regel ist es völlig in Ordnung, die Windeln erst dann wegzulassen, wenn das Kind wirklich trocken ist.