Diese Mythen wollten uns schon unsere Eltern weis machen

6. Mit vollem Bauch darf man nicht schwimmen gehen

Am besten sollte man nach dem Essen zwei Stunden warten und erst dann ins Wasser gehen - so der Mythos. Wer den Sprung ins kühle Nass vorher wagt, gehe unter. Das stimmt so natürlich nicht. Allerdings sammelt sich nach einem üppigen Essen beim Verdauen viel Blut im Bauch an, das beim Schwimmen in den Armen und Beinen benötigt würde. Angenehm ist es also nicht, direkt nach dem Essen Sport zu treiben. Es ist somit durchaus ratsam, nach der Mahlzeit eine Pause einzulegen.