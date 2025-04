Diese Sätze von Eltern nerven Menschen ohne Kinder besonders

Wenn Erwachsene in Babysprache reden

Dabei zeigte sich unter anderem, dass kaum etwas die Geduld von Nicht-Eltern so arg strapaziert wie permanentes Geplapper in Babysprache – also das Verwenden von erfundenen Wörtern, das Sprechen in einer erhöhten Tonlage und mit übertriebenem Singsang. Ausserdem sagten 70 Prozent der befragten Menschen ohne Kinder, dass es sie nervt, wenn Eltern immer wieder auf ihre Kinder zu sprechen kommen.