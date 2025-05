Diese Skills brauchen Kinder für die Zukunft

Auch Empathie, Flexibilität und Neugierde werde künstliche Intelligenz nicht ersetzen können. Genauso bleiben Leadership-Kompetenzen – also die Fähigkeit, andere Menschen zu führen, inspirieren und motivieren – sowie Verantwortungsbewusstsein Eigenschaften, die man auch in Zukunft nicht an eine Maschine delegieren kann. Den ethischen Rahmen, der unsere Handlungen prägt, werden auch in Zukunft wir Menschen bestimmen.