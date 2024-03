Diese speziellen Babynamen wählen Berliner Eltern

Xiomara:

In deutschsprachigen Ländern sehr selten, in Spanien und Lateinamerika aber ziemlich gängig, ist der Name Xiomara, den man übrigens Siomara ausspricht. Der Name steht unter anderem für «die Geliebte». In Berlin hat sich ein Elternpaar aus Treptow-Köpenick für diesen Namen entschieden.