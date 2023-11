Diese Städte sind besonders familienfreundlich

4. Sydney

Sydney wurde in diversen Bereichen als sehr gut bewertet. Unter anderem gibt es viele Unterhaltungsangebote für Familien, überdurchschnittlich viele Menschen gaben an, glücklich zu sein und nebst den schönen Stränden gibt es auch genügend Parks für die Einwohner. Einziger Minuspunkt: Das Leben in Sydney ist sehr teuer.