Diese Stars haben mehr Kinder als Bushido

Inzwischen hat auch Anna-Maria in einer Instagram-Story ihre Aussage revidiert. Sie wisse nicht mehr, was sie bei der Aussage in der Doku geritten habe und stellte klar: «Nein, keine Kinder mehr in diesem Leben!» Für Bushido und Anna-Maria sind also sieben und acht Kinder genug. Die folgenden Stars hingegen haben noch mehr Kinder: