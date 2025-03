« Eltern stehen heute unter grossem Druck, da sie viele Aufgaben gleichzeitig bewältigen müssen – Job, Erziehung, Haushalt und andere Verpflichtungen. In ihrem Bemühen, allem gerecht zu werden, stellen sie oft ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Dadurch fühlen sich Kinder für ihr Wohl verantwortlich, was die Ablösung erschwert. Doch wenn Eltern gut für sich selbst sorgen, geben sie ihren Kindern die Freiheit, unbeschwert aufzuwachsen. Dazu gehört, klare Grenzen zu setzen, sich Zeit für sich zu nehmen und Hobbys zu pflegen – ohne dass sich das Kind abgelehnt fühlt. Ein stabiles Familiensystem gibt Sicherheit. Fehlt diese, schlüpfen Kinder oft in eine unterstützende Rolle, was ihre eigene Entwicklung hemmt.»