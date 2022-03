Ausreichend Vitamine

Was wir essen, hat einen Einfluss auf unsere Sehkraft. Besonders Vitamin A hilft, die Augen gesund zu halten. Es trägt etwa zum Schutz der Netzhaut bei, verbessert die Nachtsicht und beugt Krankheiten wie dem Grauen Star vor. Besonders viel Vitamin A enthalten Brokkoli, Karotten, Spinat und Kürbis. Auch Vitamin C trägt zur Gesundheit unserer Augen bei. Dieses ist etwa in Rosenkohl, Brokkoli und Hagebutte in besonders hohem Mass vorhanden.