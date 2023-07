Diese Tipps helfen Teenagern bei Schlaflosigkeit

Abends sind sie ewig lang nicht müde, morgens kommen sie kaum aus den Federn. In der Folge sind sie tagsüber oft gereizt und kommen nicht richtig in die Gänge. Schlafprobleme bei Teenagern sind ein weit verbreitetes Phänomen. So gab etwa in der Studie «JAMESfocus 2020» ein Fünftel der befragten Jugendlichen an, regelmässig schlecht einzuschlafen. 16 Prozent sagten, sie leiden regelmässig an Durchschlafstörungen.