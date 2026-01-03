Diese Trends bestimmen 2026 die Wahl der Babynamen

In den letzten Jahren gab es in den Top Ten der beliebtesten Mädchen- und Knabennamen wenige Überraschungen. Emma, Mia, Sofia, sowie Noah, Liam und Matteo besetzen schon lange die Spitzenpositionen. Doch abseits der All-Time-Favorites gibt es durchaus neue Trends zu beobachten – genauso wie neue Namen, die den bereits bekannten Trends entsprechen. Solche aufzuspüren, ist die Leidenschaft von Andrea Horka. Als Babynamen-Consultant berät sie werdende Eltern bei der Namenswahl und weiss, welche Kriterien dabei immer wichtiger werden. Für schweizer-illustrierte.ch beleuchtet sie die fünf grossen Trends fürs Jahr 2026.