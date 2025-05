Ein elterliches Burnout ist keine Depression, die alle Lebensbereiche betrifft, sondern ein körperliches und psychisches Erschöpfungssyndrom, das mit der Erziehungsrolle zusammenhängt. Betroffenen Eltern fällt es zunehmend schwer, sich in die Beziehung zu ihren Kindern einzubringen. Sie erleben einen Verlust der Freude an ihrer Mutter- oder Vaterrolle und haben oft das Gefühl, den Familienalltag nicht mehr auszuhalten. Sowohl emotional wie auch kognitiv und körperlich fühlen sich Betroffene nicht mehr in der Lage, ihren Aufgaben gerecht zu werden.

Die Schweiz zählt zu den Ländern, in denen Eltern-Burnout besonders verbreitet ist. Mehr als fünf Prozent der Eltern in der Schweiz zeigen Symptome. In der Folge steigt in betroffenen Familien das Risiko für gesundheitliche Probleme, Gewalt oder Vernachlässigung.

Akuthilfe gibt es hier:

24-Stunden-Elternnotruf – Telefonnummer: 0848 35 45 55

Elternberatung von Pro Juventute – Telefonnummer: 058 261 61 61