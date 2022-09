Selbst wenn ihr eure Hände so richtig, richtig sauber gewaschen habt, steckt dem Kind nicht den Finger in den Mund (wir erwähnen das an dieser Stelle, weil es offenbar schon vorgekommen ist). Auch Küssen solltet ihr das Baby nicht, ohne die Eltern zu fragen. So können sich schnell unnötigerweise Viren und Bakterien übertragen. Und ganz bestimmt wird das Baby von seinen Eltern genügend Müntschis erhalten. Das ist nicht die Aufgabe von Besuchern.