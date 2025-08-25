1. Basel

Im Grunde ist es in der Schweiz nicht nur verboten, Kinder nach Dingen und Tieren zu benennen, sondern auch die Namen von Ortschaften dürfen nicht als Vornamen dienen. Trotzdem leben in der Schweiz 33 männliche Personen, die den Vornamen Basel tragen. Möglich ist, dass sie aus anderen Länder zugezogen sind, in denen Basel nicht für eine Stadt steht oder dass sie auf dem Zivilstandsamt gut begründen konnten, dass der Name in ihrer Kultur eine andere Bedeutung hat. Basel ist übrigens nicht die einzige Ortschaft, die uns in der Namensstatistik aufgefallen ist: Neun Männer oder Knaben hören beispielsweise auf den Namen Biel, acht heissen Madrid, sechs Frauen oder Mädchen heissen China und ganze 68 weibliche Personen in der Schweiz hören auf den Namen Kenia.