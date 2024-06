Diese Vergiftungen sind bei Kindern besonders häufig

Bei schäumenden Produkten kann es allerdings in seltenen Fällen dazu kommen, dass sich im Magen Schaum bildet, wenn sich das Produkt mit der Magenflüssigkeit mischt. Muss das Kind dann erbrechen, könne Schaum im Hals steckenbleiben und beim Einatmen in die Lunge gelangen. Obwohl dies in den wenigsten Fällen passiert, empfiehlt Tox Info Suisse, dem Kind vorbeugend Schaumhemmer zu geben. Diesen erhält man rezeptfrei in Drogerien und Apotheken. Verabreichen sollte man ihn in der ersten Stunde nach der Einnahme des giftigen Stoffes und grundsätzlich dann, wenn das Kind einen richtigen Schluck des schäumenden Produktes zu sich genommen hat. «Hat es nur den Finger reingetunkt und abgeleckt, ist es in der Regel nicht nötig», sagt die Ärztin. Dann reiche es meist, die Finger und das Gesicht zu putzen und den Mund zu spülen. Mehr als ein bis zwei Schlucke sollten allerdings in der ersten Stunde nach der Einnahme des schäumenden Seifenproduktes nicht getrunken werden, da dies die Schaumbildung anregen könnte.