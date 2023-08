Diese Vorteile haben Kinder von berufstätigen Mütter

Gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS) haben im Jahr 2021 82 Prozent aller Mütter in der Schweiz gearbeitet. Zum Vergleich: Im Jahr 1991 waren es noch lediglich 60 Prozent, die einer Erwerbstätigkeit nachgingen. Auch der Beschäftigungsgrad von Mütter nahm laut dem BFS in den letzten Jahren zu: Die Anzahl der Mütter, die weniger als 50 Prozent beschäftigt sind, sank in den letzten dreissig Jahren von 51.3 Prozent auf 33.4 Prozent. Vollzeit arbeiten aber auch heute noch weniger als 10 Prozent aller Mütter – während nach der Geburt des ersten Kindes nur 13.6 Prozent der Väter Teilzeit arbeiten.