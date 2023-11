Unter- und Überforderung können zu Langeweile führen

Zu diesem Schluss kam ein Team von Psychologinnen und Psychologen der Universität Zürich, der Fachhochschule Nordwestschweiz, der Universität Konstanz, der Universität Wien, der LMU München, der City University of New York, der Universität Essex und der Australian Catholic University of Sidney unter der Leitung von Thomas Götz von der Universität Wien. Ihre Erkenntnisse haben sie in der Fachzeitschrift «Journal of Educational Psychology» publiziert. Für die Studie wurden 1'820 5.- bis 10.-Klässlerinnen und -Klässler aus Deutschland zwischen verschiedenen Aufgabenblöcken von Prüfungen befragt. So konnten sie belegen, dass Langeweile während Prüfungen nicht bloss aufkommen kann, sondern auch die Leistung beeinträchtigt.