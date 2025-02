Dieser schöne Babyname heisst «Wurm» auf Norwegisch

Willy: Herzig, diese Kurzform von Wilhelm. Ein königlicher Name mit Jö-Effekt. In Grossbritannien allerdings, das sollte man sich bewusst sein, ist «Willy» auch die Slang-Bezeichnung für männliche Genitalien.



Svenja: Das ist die weibliche Form von Sven, ein nordischer Vorname, der so viel wie «junger Krieger» bedeutet. In Russland ist der Name weniger beliebt, denn er tönt sehr ähnlich wie das russische Wort für Schweinchen «Svinja».