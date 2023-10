Dieses Rezept soll helfen, die Geburt einzuleiten

Wehen-Cocktails können erhebliche Nebenwirkungen haben

Ungefährlich sind solche Wehen-Cocktails aber nicht. Rizinusöl kann zu schweren Darmkrämpfen und Durchfall führen. In zu grosser Menge besteht die Gefahr von Leberschäden. Da die Wehen oft rasch und heftig ausgelöst werden, kann das zu Stress führen, der sich aufs Ungeborene überträgt und einen Sauerstoffmangel auslösen kann. Zudem kann eine Einnahme bei unreifem Muttermund zu Komplikationen bei der Geburt führen. Weitere häufige Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen und Kreislaufbeschwerden. Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass Wehen-Cocktails ausschliesslich in Absprache mit der Hebamme oder Frauenärztin und in deren Beisein eingenommen werden.