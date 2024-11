Lego als alternative Anlageform?

Dass sich Geld relativ sicher in Lego anlegen lässt, haben Ökonomen der HSE-Universität in Russland 2019 nachgewiesen. Sie haben bei ihrer Untersuchung zu alternativen Anlageformen festgestellt, dass Lego-Sets eine durchschnittliche Rendite von 11 Prozent pro Jahr verzeichnen. Damit steigern sie ihren Wert schneller als Gold. Für ihre in der Zeitschrift «Research in International Business and Finance» veröffentlichte Studie haben die Ökonomen mehr als 2000 Sets aus den vergangenen 40 Jahren analysiert.