Für das Kindeswohl ist es gerade in dieser beängstigenden Zeit essentiell, im Kontakt zu Mutter und Vater Halt zu finden. «Kinder sind in dieser aussergewöhnlichen Lage besonders verunsichert. Vertraute Tagesstrukturen sind plötzlich aufgehoben und weichen neuen, ungewohnten Abläufen. Umso wichtiger ist es, gerade auch Kindern in Patchworkfamilien weiterhin Sicherheit zu vermitteln. Darum sollten Kinder auch in dieser schwierigen Zeit den Kontakt zu beiden Elternteilen pflegen können», so das Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich (AJB) auf Anfrage von schweizer-illustrierte.ch.